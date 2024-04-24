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Предрегистрацию на Zenless Zone Zero от авторов Геншина прошли 32 млн игроков за сутки

Предрегистрацию на Zenless Zone Zero от авторов Геншина прошли 32 млн игроков за сутки
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Утром 23 апреля создатели Genshin Impact и Honkai: Star Rail открыли процедуру предрегистрации на свою новую игру — Zenless Zone Zero в жанре слэшера.

Игра будет доступна бесплатно, но предварительная отметка на официальном сайте позволит в день релиза получить дополнительные награды: внутреннюю валюту, 20 мастер-лент для открытия баннера с персонажами, а также бесплатного героя — Корин Уинс.

Фото: HoYoverse

Для получения всех наград нужно набрать 40 млн предрегистраций, однако игроки уже почти справились за неполные сутки — о своём желании поиграть в Zenless Zone Zero заявили более 32 млн человек.

Фото: HoYoverse

Точная дата релиза Zenless Zone Zero до сих пор неизвестна (предполагается, что это произойдёт летом). Сейчас идёт заключительное бета-тестирование — релиз игры от HoYoverse обычно происходит через полтора-два месяца после его окончания.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Android и iOS.

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