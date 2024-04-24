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«Человек-паук 2» с Тоби Магуайром триумфально вернулся в кинотеатры США

«Человек-паук 2» с Тоби Магуайром триумфально вернулся в кинотеатры США
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22 апреля в кинотеатрах США состоялась повторная премьера «Человека-паука 2» с Тоби Магуайром. Знаменитое продолжение истории Сэма Рейми оказалось очень популярным в Северной Америке: картина заработала $ 805 тыс. в понедельник, уступив только «Падению империи» Алекса Гарленда.

Таким образом, лента обошла в том числе «Годзиллу и Конга: Новая империя» и «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Как отмечают эксперты, практика перевыпусков становится всё более популярной для крупных киностудий. Подобные показы не только собирают неплохую кассу, но и привлекают внимание новой аудитории к бренду.

Повторная премьера «Человека-паука 2» приурочена к 100-летию студии Columbia Pictures. В дальнейшем компания также перевыпустит и остальные фильмы про Питера Паркера вплоть до «Нет пути домой» с Томом Холландом.

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