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Российская Virtus.pro заработала свою первую победу на ESL Pro League Season 19

Российская Virtus.pro заработала свою первую победу на ESL Pro League Season 19
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Российская команда Virtus.pro победила португальскую SAW в рамках турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Состав «медведей» заработал свою первую победу в групповой стадии чемпионата в Мальте, одолев коллектив SAW со счётом 2:0. Сначала Virtus.pro оказалась сильнее оппонента на карте Overpass, а потом команда из России переиграла португальцев на Vertigo. В следующем раунде VP встретится с коллективом, проигравшим в рамках встречи Astralis — FaZe Clan.

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . Группа A. Раунд 1 (средняя сетка)
24 апреля 2024, среда. 17:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 0
SAW

Ранее к ростеру Virtus.pro по Counter-Strike 2 присоединился киберспортсмен Денис electroNic Шарипов, выступавший за Cloud9. Это первая победа для обновлённого состава «медведей». Свой дебютный матч на ESL Pro League Season 19 российский коллектив проиграл, уступив со счётом 1:2 европейской Fnatic.

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