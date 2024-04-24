Российская Virtus.pro заработала свою первую победу на ESL Pro League Season 19

Российская команда Virtus.pro победила португальскую SAW в рамках турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Состав «медведей» заработал свою первую победу в групповой стадии чемпионата в Мальте, одолев коллектив SAW со счётом 2:0. Сначала Virtus.pro оказалась сильнее оппонента на карте Overpass, а потом команда из России переиграла португальцев на Vertigo. В следующем раунде VP встретится с коллективом, проигравшим в рамках встречи Astralis — FaZe Clan.

Ранее к ростеру Virtus.pro по Counter-Strike 2 присоединился киберспортсмен Денис electroNic Шарипов, выступавший за Cloud9. Это первая победа для обновлённого состава «медведей». Свой дебютный матч на ESL Pro League Season 19 российский коллектив проиграл, уступив со счётом 1:2 европейской Fnatic.