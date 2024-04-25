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Отменённый фильм «Клеопатра» с Анджелиной Джоли был триллером с убийствами

Отменённый фильм «Клеопатра» с Анджелиной Джоли был триллером с убийствами
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Сценарист отменённого фильма «Клеопатра» с Анджелиной Джоли Брайан Хелгеленд рассказал, о чём конкретно была картина.

По словам Хелгеленда, картина была частично романтической эпопеей, а частично «политическим триллером с убийствами и сексом». Выпустить ленту должна была Sony Pictures, а режиссёром должен был стать Дэвид Финчер.

Я был самым первым сценаристом «Клеопатры», а фильм уже был почти готов. В фильме были элементы политического триллера с убийствами и сексом. Это эпопея, разделённая между её любовными связями с Цезарем и Марком Антонием.

Сценарист отметил, что во время работы над сценарием его удивляли реальные исторические факты. Например, в день убийства Цезаря Клеопатра была в Риме. Хелгеленду жаль, что лента так и не вышла.

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