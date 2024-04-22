Мидер Falcons Малрин может выступить на ESL One Birmingham 2024 — россиянин получил визу

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак может выступить на турнире ESL One Birmingham 2024 по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба Team Falcons, который представляет про-игрок.

Как сообщается в анонсе киберспортивной организации, Станислав Malr1ne Поторак действительно пропустит первые матчи Team Falcons на ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем. Однако, по словам представителей клуба, сейчас про-игроку всё же удалось получить визу в Великобританию и, возможно, вскоре он присоединится к своей команде.

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В стартовых матчах Team Falcons на чемпионате в Бирмингеме по Dota 2 россиянина временно заменяет киберспортсмен Саид SumaiL Самаил Хассан, которого «соколы» арендовали у Nigma Galaxy. В дебютном матче команда Станислава Malr1ne Поторака с заменой сыграла вничью с российской BetBoom Team.