Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мидер Falcons Малрин может выступить на ESL One Birmingham 2024 — россиянин получил визу

Мидер Falcons Малрин может выступить на ESL One Birmingham 2024 — россиянин получил визу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак может выступить на турнире ESL One Birmingham 2024 по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба Team Falcons, который представляет про-игрок.

Как сообщается в анонсе киберспортивной организации, Станислав Malr1ne Поторак действительно пропустит первые матчи Team Falcons на ESL One Birmingham 2024 из-за визовых проблем. Однако, по словам представителей клуба, сейчас про-игроку всё же удалось получить визу в Великобританию и, возможно, вскоре он присоединится к своей команде.

Материалы по теме
Россиянин Malr1ne пропустит ESL в Бирмингеме из-за визовых проблем — его заменит SumaiL

В стартовых матчах Team Falcons на чемпионате в Бирмингеме по Dota 2 россиянина временно заменяет киберспортсмен Саид SumaiL Самаил Хассан, которого «соколы» арендовали у Nigma Galaxy. В дебютном матче команда Станислава Malr1ne Поторака с заменой сыграла вничью с российской BetBoom Team.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа A
22 апреля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 1
BetBoom Team
Материалы по теме
Российская BetBoom Team сыграла вничью в дебютном матче на ESL One Birmingham 2024
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android