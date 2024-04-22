Malr1ne выступит на ESL One Birmingham 2024 — мидер Falcons уже прибыл в Великобританию

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак сможет выступить в составе своей команды на турнире ESL One Birmingham 2024 по Dota 2. Об этом мидер коллектива Team Falcons сообщил на своей странице в социальной сети.

Профессиональный игрок в Dota 2 опубликовал видео, в котором рассказал, что уже находится на месте проведения ESL One Birmingham 2024 со своей командой. Киберспортсмен начнёт выступление на турнире в Великобритании со второго игрового дня соревнования. «Я в деле. Завтра ждите меня», — сказал представитель Team Falcons.

Ранее сообщалось, что Станислав Malr1ne Поторак может пропустить чемпионат в Бирмингеме из-за визовых проблем, однако после начала турнира про-игрок в Dota 2 всё же смог получить визу.

В рамках первого игрового дня в составе Team Falcons россиянина заменял Саид SumaiL Самаил Хассан из Nigma Galaxy. С пакистанским киберспортсменом «соколы» сыграли вничью два матча — один против BetBoom Team, второй – против Shopify Rebellion.