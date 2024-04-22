Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Malr1ne выступит на ESL One Birmingham 2024 — мидер Falcons уже прибыл в Великобританию

Malr1ne выступит на ESL One Birmingham 2024 — мидер Falcons уже прибыл в Великобританию
Аудио-версия:
Комментарии

Российский киберспортсмен Станислав Malr1ne Поторак сможет выступить в составе своей команды на турнире ESL One Birmingham 2024 по Dota 2. Об этом мидер коллектива Team Falcons сообщил на своей странице в социальной сети.

Профессиональный игрок в Dota 2 опубликовал видео, в котором рассказал, что уже находится на месте проведения ESL One Birmingham 2024 со своей командой. Киберспортсмен начнёт выступление на турнире в Великобритании со второго игрового дня соревнования. «Я в деле. Завтра ждите меня», — сказал представитель Team Falcons.

Материалы по теме
Россиянин Malr1ne пропустит ESL в Бирмингеме из-за визовых проблем — его заменит SumaiL
Мидер Falcons Малрин может выступить на ESL One Birmingham 2024 — россиянин получил визу

Ранее сообщалось, что Станислав Malr1ne Поторак может пропустить чемпионат в Бирмингеме из-за визовых проблем, однако после начала турнира про-игрок в Dota 2 всё же смог получить визу.

В рамках первого игрового дня в составе Team Falcons россиянина заменял Саид SumaiL Самаил Хассан из Nigma Galaxy. С пакистанским киберспортсменом «соколы» сыграли вничью два матча — один против BetBoom Team, второй – против Shopify Rebellion.

Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа A
22 апреля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 1
BetBoom Team
Dota 2. ESL One Birmingham 2024 . Группа A
22 апреля 2024, понедельник. 16:30 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 1
Shopify Rebellion
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android