Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют в ремейке фильма «Война супругов Роуз»

По информации издания Deadline, Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман, известные по «Доктору Стрэнджу» и «Короне», сыграют в ремейке фильма «Война супругов Роуз» 1989 года.

В данный момент сюжет мрачной комедии всё ещё находится в работе. Предварительно история расскажет об идеальной жизни идеальной пары Тео и Айви: у них успешная карьера, замечательные дети, завидная сексуальная жизнь. Но под фасадом идеальной семьи скрывается пороховая бочка соперничества и обид, которая разгорается, когда рушатся профессиональные мечты Тео.

Режиссёром выступит Джей Роуч. За работу над проектом отвечает Searchlight Pictures.

В оригинале 1989 года снялись Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер, режиссёром тогда был Дэнни ДеВито.