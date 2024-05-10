God of War Ragnarok станет следующей игрой Sony на ПК — инсайдер

Как сообщает авторитетный инсайдер под ником Billbil-kun, совсем скоро Sony представит новый ПК-порт с консолей PlayStation. По данным журналиста, следующей игрой компании на платформе станет God of War Ragnarok — продолжение перезапущенной God of War, вышедшее на PS4 и PS5 в 2022 году.

Анонс Ragnarok на ПК должен состояться до конца мая на грядущей презентации PlayStation. Ранее о трансляции сообщали и другие инсайдеры, отмечая, что на ней могут также анонсировать дату выхода ремейка SIlent Hill 2 и представить другие проекты сторонних разработчиков. Релиз God of War Ragnarok на ПК может состояться осенью к двухлетию экшена.

Ближайшим портом Sony на ПК станет самурайский экшен Ghost of Tsushima. Игра поступит в продажу в Steam и Epic Games Store уже 16 мая полностью на русском языке.