«Претенденты» с Зендеей полюбят как фанаты тенниса, так и любители драмы. Обзор фильма

Лука Гуаданьино прослыл смелым режиссёром. Чего стоит его скандальный фильм «Целиком и полностью», посвящённый каннибалам. В случае с «Претендентами» Гуаданьино был аккуратнее, но всё равно взорвал интернет трейлером, где Зендея целовалась с двумя парнями.

Фанаты тут же начали клепать мемы с грустным Томом Холландом и с нетерпением ждали новинку. Какой она получилась?

«Претенденты»: информация о фильме

Название: «Претенденты» (Challengers)

Режиссёр: Лука Гуаданьино

Актёры: Зендея, Майк Фейст, Джош О’Коннор и другие

Дата выхода: 24 апреля 2024 года

Жанр: драма, спорт

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Страна: США

«Претенденты»: где смотреть?

Фильм уже показывают в кинотеатрах по всему миру, но не в России. Возможно, у нас с 12 мая начнутся неофициальные показы. В цифре новинка выйдет ориентировочно в июне.

Все беды из-за женщин?

Представьте малозначительный теннисный турнир, который интересен разве что ярым фанатам дисциплины. Зевающие зрители следят за матчами и мечтают поскорее оказаться в другом месте. А затем на корт выходят они — Патрик Цвейг и Арт Дональдсон.

Эти ребята играют так, будто на кону стоят их жизни. В каждую подачу вкладывают душу, на каждую неудачу реагируют отчаянным криком. Почему так? Всё просто, когда-то Цвейг и Дональдсон были лучшими друзьями. Они много тренировались, выигрывали турниры и считались неразлучной парочкой — до тех пор, пока отношения не разрушила обаятельная Таша Дональдсон (Зендея).

Лучшие друзья Арт Дональдсон и Патрик Цвейг Фото: WB

События разворачиваются в разное время. Первый сюжет — непосредственно матч Арта и Патрика. Тут Гуаданьино доказал, что умеет снимать спортивные драмы. Он в каждом гейме показывает бурю эмоций и подчёркивает мастерство актёров, которые долго учились обращаться с ракеткой. При этом снят матч с удивительным креативом: сначала камера фокусируется на вспотевших лицах героев, потом вообще цепляется к мячу и летает с одной части корта к другому. Выглядит всё это потрясающе!

Второй сюжет погружает в прошлое. Почему поссорились друзья? Как на их отношения повлияла героиня Зендеи? Эта арка показана столь же интересно: есть и яркие персонажи, и безумные моменты, и громкие конфликты.

Любопытно, что сцена с отелем и Зендеей — не самая захватывающая, она вообще жестоко обманывает зрителя. Намного лучше работает драма вокруг особой подачи Цвейга: она связывает прошлое с настоящим и приводит к выдающемуся финалу. Пожалуй, это одно из самых удачных применений чеховского ружья в кинематографе.

Зендея как обычно великолепна Фото: WB

История подана так умело, что «Претенденты» вообще не дают заскучать. Даже в отрезках, где нет спортивного экшена, нерв натянут до предела — уж больно запутанные у героев отношения и цели. Пожурить режиссёра стоит разве что за разрыв отношений Патрика и Арта. Причина вроде объяснена, но какая же она неубедительная.

Зендея держит уровень

За съёмки в «Претендентах» никому не дадут «Оскар», но актёрам всё равно надо аплодировать. Взять хотя бы Патрика и Арта, которые смотрят друг на друга так многозначительно, что их сложная история мгновенно считывается. При этом во взгляде есть и гнев, и братская любовь.

Ещё лучше играет Зендея. Она одновременно очаровательная и холодная, заботливая и безжалостная, верная и распутная. Удивительно, но актрисе удаётся быть столь противоречивой и при этом не вызывать отторжение.

Отдельно стоит похвалить уровень тенниса. Актёры ходили на изнурительные тренировки, вырабатывали собственный стиль, изучали карьеры спортивных легенд. Именно поэтому каждый матч выходит за рамки спорта и превращается в эмоциональный многозначительный разговор.

Роскошный теннисный матч Фото: WB

«Претенденты»: стоит ли смотреть?

В «Претендентах» режиссёру удалось всё: это и прекрасная драма, и добротный спортивный фильм. Если любите жанр, не пропускайте новинку.

Оценка «Претендентов» — 8 из 10

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Отличная актёрская игра

Сложные отношения героев

Великолепные теннисные матчи.

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