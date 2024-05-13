Фильм «Сто лет тому вперёд» возглавил кинопрокат в России за уикенд четвёртый раз подряд

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Сто лет тому вперёд» возглавил кинопрокат в России за уикенд, притом происходит это уже четвёртый раз подряд.

С 9 по 12 мая картина собрала еще 235 млн рублей, а общие сборы почти составляют 1,2 млрд рублей. Без учёта официального проката в России и Беларуси лента «Планета обезьян: Новое царство» собрала в СНГ 80 млн рублей. Следом идут ленты «Летучий корабль» (42,9 млн за уикенд) и «Как я встретил её маму», собравшая 33,6 млн рублей за выходные.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.