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В Steam стартовал Фестиваль бесконечной реиграбельности со скидками на сотни игр

13 мая в Steam начался Фестиваль бесконечной реиграбельности — он посвящён проектам, в которые можно играть практически бесконечно, постоянно натыкаясь на новый контент. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара и анимированные стикеры.

Интересные предложения на Фестивале бесконечной реиграбельности в Steam

Фестиваль бесконечной реиграбельности в Steam продлится до 20 мая включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.