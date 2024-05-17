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Расписание игр PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 17 мая — Team Spirit против Xtreme

Сегодня, 17 мая, продолжится основная стадия международного турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам второго дня плей-офф чемпионата в Румынии определятся полуфиналисты ивента, а также станут известны коллективы, которые покинут соревнование по Dota 2.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 17 мая

10:00. Нижняя сетка, G2.iG (Китай) — Aurora (Таиланд)

13:00. Нижняя сетка, BOOM Esports (Перу) — Gaimin Gladiators (Европа)

16:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Team Spirit (Россия)

19:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция)

Турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 10 по 19 мая 2024 года в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.