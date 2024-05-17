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Финальный сезон сериала «Супермен и Лоис» выйдет осенью

Финальный сезон сериала «Супермен и Лоис» выйдет осенью
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По данным The Hollywood Reporter, четвёртый и финальный сезон сериала «Супермен и Лоис» планируют выпустить осенью этого года. Точную дату пока не назвали.

Финал третьего сезона «Супермен и Лоис» вышел 27 июня 2023 года. С тех пор шоу стоит на паузе, но, если планы не изменятся, оно завершится этой осенью.

Также стало известно, что новые сезоны сериалов «Всё по-американски », «Всё по-американски: Возвращение домой» и «Уокер» с Джаредом Падалеки в данный момент обсуждаются. Руководство The CW хочет закончить текущие сезоны проектов, а потом принимать решения по новым.

«Супермен и Лоис» — последний сериал вселенной «Стрелы», которую запустили после старта одноимённого сериала в 2012 году. В него также входят «Супергерл», «Флэш» «Легенды завтрашнего дня» и другие проекты.

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