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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 13R с большой батареей и защитой от влаги

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 13R с большой батареей и защитой от влаги
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Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж бюджетного смартфона Redmi Note 13R. Гаджет уже поступил на полки магазинов в Китае по цене в 1399 юаней (около 18 тысяч рублей). В ближайшее время новинка наверняка доберётся и до других стран, включая Россию.

Redmi Note 13R получил 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением 2460x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 6/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ Встроенной памяти с батареей объёмом 5000 мА/ч.

Устройство получило пластиковый корпус и поставляется в трёх цветах: чёрном, белом и бирюзовом. Гаджет защищён от капель воды и пыли по стандарту IP53, а также прошёл сертификацию TUV Rhine, подтверждающую низкое воздействие синего света на глаза пользователя.

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