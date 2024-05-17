Фильм «Птица» с Барри Кеоганом выйдет в России — лента получила 7-минутные овации в Каннах

Кинопрокатная компания «Про: взгляд» объявила о выходе фильма «Птица» (Bird) в России. Точную дату выхода и все сопутствующие детали в организации раскроют позже.

Картину со звездой «Банши Инишерина» Барри Кеоганом недавно показали на Каннском кинофестивале. По итогам показов лента удерживает 100-процентный рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — все девять критиков рекомендуют фильм к просмотру. Картину также встретили семиминутной стоячей овацией.

«Птица» — новая работа британской постановщицы по имени Андреа Арнольд, известной по сериалу «Большая маленькая ложь». Картина рассказывает о подростке Бэйли, которая живёт вместе с отцом-одиночкой Багом и своим братом Хантером в Северном Кенте. У вечно занятого Бага не хватает времени на воспитание детей, из-за чего Бэйли ищет внимания и приключений в другом месте.