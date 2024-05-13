Вышел геймплейный трейлер Джокера для файтинга MultiVersus

Разработчики бесплатного файтинга MultiVersus про персонажей, принадлежащих компании Warner Bros., представили трейлер Джокера с игровым процессом за нового героя.

Джокер появится в игре уже 28 мая. Это последний проект, в котором роли Бэтмена и Джокера озвучили Кевин Конрой и Марк Хэмилл (первый ушёл из жизни в конце 2022 года).

Видео доступно на YouTube-канале MultiVersus. Права на видео принадлежат MultiVersus.

Слухи о появлении Джокера в MultiVersus появлялись ещё полтора года назад, однако до релиза суперзлодей добрался только сейчас.

MultiVersus вышла в 2022 году и может похвастать большим разнообразием популярных персонажей — среди прочих, в файтинге есть возможность сыграть за Рика и Морти, Арью Старк, Супермена и Леброна Джеймса.