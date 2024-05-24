«Телеграм» стал самым востребованным приложением россиян в 2024 году

Оператор сотовой связи Yota подготовил отчёт, с которым ознакомилось издание «Газета.Ru». Согласно ему, в 2024 году «Телеграм» стал самым востребованным онлайн-сервисом в России. Такой интерес к мессенджеру связали с ростом активности россиян в интернете и снижением интереса к традиционным звонкам.

Отмечается, что в 2023 году «Телеграм» занимал четвёртую строчку рейтинга самых популярных сервисов в России, а теперь занял лидерскую позицию. На втором месте расположился мессенджер WhatsApp, а YouTube — на третьем. Топ-5 замыкают социальная сеть «ВКонтакте» и TikTok.

У мужчин наиболее востребованными приложениями оказались картографические сервисы и навигаторы, сервисы VPN, Twitch, мессенджер IMO и «Одноклассники». Женская аудитория отдаёт предпочтение безлимитному интернету на детские обучающие сервисы, маркетплейсы и онлайн-кинотеатры.