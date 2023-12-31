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BadComedian выпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

BadComedian выпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение»
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов уже по традиции выпустил новогодний обзор. В этот раз его выбор пал на фильм «Чук и Гек. Большое приключение», вышедший в 2022 году. Лента основана на рассказе Аркадия Гайдара и рассказывает о двух братьях, которые отправляются к Синим горам, чтобы провести Новый год со своим отцом.

Посмотреть новогодний обзор «Чук и Гек: слово Санты (наш ответ FNAF)» можно на YouTube-канале BadComedian.

В 26-минутном обзоре BadComedian пересказывает некоторые важные сюжетные моменты, насмехается над сюжетными откровениями и сравнивает экранизацию с оригинальным произведением Гайдара.

Первым обзором блогера в 2024 году станет рецензия на фильм «Вызов» Клима Шипенко. Картина стала одной из первых, часть съёмок которой проходила в космосе.

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