BadComedian выпустил новогодний обзор фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов уже по традиции выпустил новогодний обзор. В этот раз его выбор пал на фильм «Чук и Гек. Большое приключение», вышедший в 2022 году. Лента основана на рассказе Аркадия Гайдара и рассказывает о двух братьях, которые отправляются к Синим горам, чтобы провести Новый год со своим отцом.

Посмотреть новогодний обзор «Чук и Гек: слово Санты (наш ответ FNAF)» можно на YouTube-канале BadComedian.

В 26-минутном обзоре BadComedian пересказывает некоторые важные сюжетные моменты, насмехается над сюжетными откровениями и сравнивает экранизацию с оригинальным произведением Гайдара.

Первым обзором блогера в 2024 году станет рецензия на фильм «Вызов» Клима Шипенко. Картина стала одной из первых, часть съёмок которой проходила в космосе.