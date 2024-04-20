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«Мадам Паутина» сброшена с трона»: зрители громят «Мятежную Луну 2» Зака Снайдера

«Мадам Паутина» сброшена с трона»: зрители громят «Мятежную Луну 2» Зака Снайдера
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19 апреля состоялась премьера фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера. Картина получила резко негативные отзывы от критиков из-за невнятного сюжета, пустых диалогов и плохо поставленных экшен-сцен.

Спустя сутки на агрегаторе IMDB появился рейтинг от обычных зрителей. По итогам более 5 тысяч отзывов средняя оценка фильма составляет 5,2 балла из 10. Это даже меньше рейтинга первой части, которая получила от пользователей 5,4 балла. Зрители ругают картину за повторение сюжетных линий первой части, невнятную историю и диалоги, но при этом хвалят операторскую работу и постановку некоторых боевых сцен.

Фото: IMDb

Некоторые отзывы пользователей о «Мятежной Луне 2»

В фильме отличная операторская работа. Некоторые боевые сцены хороши, но, опять же, я понятия не имею, почему Снайдер постоянно использует эффект замедленной съёмки, это только испортило фильм.
Сценарий очень плох, в фильме очень мало диалогов, темп настолько ужасен, что делает и без того скучный фильм ещё невыносимее. «Мадам Паутина» наконец сброшена с трона.
Мне очень грустно, что Netflix потратил деньги с моей подписки на финансирование этого фильма.
Это даже хуже, чем плохой фильм. Это фильм, на который мне было просто плевать.
Этот фильм больше похож на лишённое души визуальное зрелище, чем на что-то связное. Зачем создавать историю из двух частей и отдавать предпочтение ярким визуальным эффектам вместо рассказа интересной истории?

Тем временем сам Зак Снайдер планирует выпустить как минимум шесть частей «Мятежной Луны».

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