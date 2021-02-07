Медведева и Загитова разобрали главных красоток фигурного катания. Чья команда эффектнее?

Российские фигуристки не только сильнейшие в мире, но ещё и самые красивые. На Кубке Первого канала роскошные девушки украсили обе команды: и Алины Загитовой, и Евгении Медведевой.

Но кому из чемпионок удалось собрать более эффектную и яркую команду? Давайте выбирать!

Команда Медведевой

Женя баллов своей команде не приносит, но точно делает её привлекательнее. Двукратная чемпионка мира эмоционально переживает за своих подопечных, обнимает их после прокатов и сама разрисовывает лица в космическом. Ну просто капитан мечты!

Александра Степанова вместе с Иваном Букиным обеспечивает команде «Время первых» преимущество в танцах на льду. А кроме того, притягивает взгляды в «кисс энд край». Высокая статная фигуристка считается главным секс-символом российского фигурного катания.

Анастасия Скопцова настолько красива и фотогенична, что может совмещать карьеру фигуристки с карьерой модели. Спортсменка выглядит очень сексуально и не стесняется выкладывать многочисленные фото в купальнике. В паре с Кириллом Алёшиным Настя становилась чемпионкой мира среди юниоров, а в этом году впервые попала на пьедестал чемпионата России. Ну просто загляденье!

Сердце прекрасной Софьи Шевченко уже занято харизматичным фигуристом Морисом Квителашвили из группы Тутберидзе. Но это не мешает нам любоваться её красотой. На льду Софья страстно танцует в паре с Игорем Ерёменко.

Александра Бойкова — яркая представительница петербургской интеллигенции. Фигуристка обожает читать русскую классику и делиться длинными просвещающими постами в «инстаграме». Саша выглядит очень эффектно и женственно. А её катание в паре с Дмитрием Козловским поражает нежностью и экспрессией. Недаром они становились чемпионами Европы и России.

Безусловный козырь команды Медведевой в борьбе за звание самой красивой и сексуальной – Елизавета Туктамышева. Эффектная брюнетка не стесняется выкладывать фото в купальнике и даже устраивать стриптиз на льду! Чемпионка мира открыто говорит о сексе и активно привлекает мужскую аудиторию в фигурное катание.

Перед красотой Туктамышевой не устоял даже Максим Траньков. «Ты самая красивая, самая любимая», — сказал олимпийский чемпион Лизе после проката. «Спасибо, ты тоже», — в шутливой форме ответила ему фигуристка.

Команда Загитовой

Алина Загитова выглядит привлекательно даже в бесформенном хоккейном свитере. С российским флагом на щеке Алина больше напоминала эмоциональную болельщицу, кадр с которой станет настоящей удачей для любого фотографа. «Красной машине», безусловно, повезло с красивым и трогательным капитаном.

Одной из самых ярких участниц турнира стала подруга Загитовой Тиффани Загорски. Эффектная танцовщица родилась в Великобритании, но имеет русские, польские, белорусские и ирландские корни. Некоторое время фигуристка выступала за Францию, но затем перебралась в Россию, где и достигла своих главных успехов в спорте. В паре с Джонатаном Гурейро Загорски дважды выигрывала финал Кубка России и становилась многократным призёром чемпионата страны.

Аннабель Морозовой повезло с родословной. Отец фигуристки — знаменитый тренер Николай Морозов, а мать — французская фигуристка Каролин Дуарен. Совсем неудивительно, что дочь пошла по стопам родителей. Красавица Аннабель выросла на катке и благодаря тройному гражданству (США, Россия, Франция) имеет опыт выступления за три страны. В США и Франции Морозов была одиночницей, а в России в паре с Андреем Багиным стала добиваться успеха в танцах на льду.

Экстравагантная Елизавета Худайбердиева катается только первый сезон по взрослым, но уже привлекает внимание зрителей и судей. Талантливая фигуристка в дуэте с Егором Базиным зачаровывает страстным выразительным катанием, которое доводит до мурашек.

Лучезарная Евгения Тарасова смотрится на льду одновременно нежно и страстно. В этом сезоне «рыжики», как ласково называют дуэт болельщики, начали возвращать статус первой пары страны и в третий раз стали чемпионами России.