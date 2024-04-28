Мозер высказалась о возможности выступления взрослых фигуристов на «Битве школ»

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о возможности выступления взрослых спортсменов на «Битве школ».

«Во-первых, наши взрослые заняты своими мероприятиями в фигурном катании. Уже такое количество шоу и мероприятий проводится, что иногда, мне кажется, люди забывают, что у нас спорт другой есть в столице. Мы не рассматривали, честно говоря, такой формат, чтобы привлекать взрослых фигуристов. Зная занятость всех, их напряжённые графики, привлекать просто для того, чтобы кто-то пришёл и побыл с командой? Другое дело, что нужно рассказать о других вещах. Чтобы ведущие спортсмены занимались неким курированием, как-то помогали — это интересный вариант. Но пока мы его не рассматриваем», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.