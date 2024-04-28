Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы

Тренер и хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, был исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). Соответствующая информация была озвучена на заседании 10 апреля, а сегодня появилась в открытом доступе на официальном сайте федерации Москвы.

Как отмечено в документе, Даниил Глейхенгауз не оплатил ежегодный членский взнос. Подобное не сделали ещё 46 человек, ранее числившихся в составе членов ФФКМ.

«Постановили: вывести из состава всех вышеназванных человек как потерявших связь с организацией. Единогласно», – написано в официальном протоколе на сайте.

Отметим, что, согласно документу, в члены ФФКМ после заседания 10 апреля был принят всего один человек.