Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы

Глейхенгауз исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер и хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, был исключён из состава членов Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). Соответствующая информация была озвучена на заседании 10 апреля, а сегодня появилась в открытом доступе на официальном сайте федерации Москвы.

Как отмечено в документе, Даниил Глейхенгауз не оплатил ежегодный членский взнос. Подобное не сделали ещё 46 человек, ранее числившихся в составе членов ФФКМ.

«Постановили: вывести из состава всех вышеназванных человек как потерявших связь с организацией. Единогласно», – написано в официальном протоколе на сайте.

Отметим, что, согласно документу, в члены ФФКМ после заседания 10 апреля был принят всего один человек.

Материалы по теме
«Думала, в 2018 году жесть. А жесть — она сейчас». Медведева — о допуске россиян на ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android