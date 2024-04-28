Костомаров выразил уверенность, что фильм о нём будет мотивировать людей

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, ранее выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой, выразил уверенность, что художественный фильм о нём, который собирается снять российский режиссёр Сарик Андреасян, будет мотивировать людей.

«Этот режиссёр занимается именно фильмами, которые основаны на реальных событиях. Те картины, которые мы видели с моей женой, нам очень понравились. И, наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни. Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас всё хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь. Какими-то подробностями я пока не владею. Не знаю, буду ли я принимать участие в съёмках, ведь это художественный фильм, будут подбираться актёры. Поживём — увидим», — приводит слова Костомарова «RT на русском».

Напомним, в 2023 году фигурист перенёс ампутацию конечностей на фоне осложнений после пневмонии.