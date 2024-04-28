Фото: Камила Валиева задула свечи на большом торте в честь своего дня рождения

Российская фигуристка Камила Валиева отпраздновала свой день рождения и задула свечи на большом праздничном торте.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Напомним, фигуристка родилась 26 апреля и в этом году ей исполнилось 18 лет. С этой важной датой её уже успели поздравить, подарив медаль из чистого золота в знак поддержки после скандала со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)

Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил и лишили наград, в том числе и золотой медали на чемпионате Европы — 2022, присудив её Анне Щербаковой. Была также информация о том, что Валиевой необходимо будет вернуть все призовые, полученные на соревнованиях.

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Сейчас известно, что фигуристка прекратила тренировки и будет заниматься другими проектами.