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Евгений Семененко выложил фотографии из Италии со сборов Алексея Мишина

Евгений Семененко выложил фотографии из Италии со сборов Алексея Мишина
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко выложил фотографии из Италии, где сейчас группа известного тренера Алексея Мишина проводит сборы.

«Проводить время на Монблане всегда классно», — написал Семененко в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Напомним, сегодня, 27 апреля, стало известно, что Семененко спустя несколько недель восстановления от травмы голеностопного сустава впервые приступил к тренировкам. В апреле фигурист должен был выступить в нескольких шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», но в последний момент был исключён из списка участников из-за травмы, полученной при попытке исполнения четверного акселя.

Отметим, что в этом сезоне Семененко выиграл все основные соревнования — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших.

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