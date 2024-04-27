Евгений Семененко выложил фотографии из Италии со сборов Алексея Мишина

Двукратный чемпион России Евгений Семененко выложил фотографии из Италии, где сейчас группа известного тренера Алексея Мишина проводит сборы.

«Проводить время на Монблане всегда классно», — написал Семененко в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Напомним, сегодня, 27 апреля, стало известно, что Семененко спустя несколько недель восстановления от травмы голеностопного сустава впервые приступил к тренировкам. В апреле фигурист должен был выступить в нескольких шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», но в последний момент был исключён из списка участников из-за травмы, полученной при попытке исполнения четверного акселя.

Отметим, что в этом сезоне Семененко выиграл все основные соревнования — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших.