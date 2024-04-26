Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камиле Валиевой подарили на день рождения медаль из чистого золота

Камиле Валиевой подарили на день рождения медаль из чистого золота
Аудио-версия:
Комментарии

Российской фигуристке Камиле Валиевой на день рождения подарили медаль из чистого золота 585-й пробы. Её вручил акционер Валентин Голованов.

«Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить медаль из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с 18-летием – важная дата, много ждёт впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья», — сказал Голованов во время поздравления.

Сама медаль выполнена по индивидуальному заказу. Диаметр медали 70 мм, а вес – 130 граммов. На лицевой стороне медали изображены Казанский Кремль и прокатывающаяся Валиева на его фоне, а на задней – пять сердец, символизирующие поддержку россиян спортсменке.

Напомним, ВАДА дисквалифицировало Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Помимо дисквалификации, фигуристку лишили всех наград начиная с 25 декабря 2021 года. Многие знаменитые личности, спортсмены и болельщики поддержали спортсменку в этой ситуации. Сейчас Валиева не тренируется.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android