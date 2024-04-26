Камиле Валиевой подарили на день рождения медаль из чистого золота

Российской фигуристке Камиле Валиевой на день рождения подарили медаль из чистого золота 585-й пробы. Её вручил акционер Валентин Голованов.

«Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить медаль из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с 18-летием – важная дата, много ждёт впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья», — сказал Голованов во время поздравления.

Сама медаль выполнена по индивидуальному заказу. Диаметр медали 70 мм, а вес – 130 граммов. На лицевой стороне медали изображены Казанский Кремль и прокатывающаяся Валиева на его фоне, а на задней – пять сердец, символизирующие поддержку россиян спортсменке.

Напомним, ВАДА дисквалифицировало Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Помимо дисквалификации, фигуристку лишили всех наград начиная с 25 декабря 2021 года. Многие знаменитые личности, спортсмены и болельщики поддержали спортсменку в этой ситуации. Сейчас Валиева не тренируется.