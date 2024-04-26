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Фигуристка Морозова рассказала, как чувствует себя после операции на колено

Фигуристка Морозова рассказала, как чувствует себя после операции на колено
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Российская фигуристка Виктория Морозова перенесла операцию на колено после затянувшейся травмы.

«Самочувствие хорошее, нога немного болит, но в целом всё прошло отлично. Операция была сложная. Про сроки восстановления пока ничего не говорят», — приводит слова Морозовой ТАСС.

Напомним, Морозова получила перед одним из стартов травму, которую пыталась залечить различными процедурами, но после них состояние только ухудшилось. Об этом фигуристка рассказала в своём телеграм-канале.

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От болельщиков в комментариях она получила пожелания скорейшего выздоровления и поддержку.

В прошедшем сезоне 14-летняя Морозова стала победительницей и серебряным призёром этапов юниорского Гран-при России. Из-за травмы она пропустила первенство России и финал Гран-при.

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