Валиева снялась в выпуске «Битвы экстрасенсов», куда принесла пиджак со встречи с Путиным

Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в съёмках программы «Новая битва экстрасенсов» для телеканала ТНТ. Спортсменка предоставила для шоу свой пиджак со встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоялась в 2022 году после Олимпиады в Пекине.

«С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был самый лучший день в моей жизни», — сказала Валиева в выпуске «Новая битва экстрасенсов».

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Теперь фигуристка активно принимает участие в сторонних от спорта проектах — участвует в разных телешоу, записывает песни, выступает на форумах.