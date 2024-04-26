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Видео: Плющенко и Самоделкина играют в теннис на льду

Видео: Плющенко и Самоделкина играют в теннис на льду
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина и двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сыграли в теннис на льду. Игра прошла на ледовой площадке Академии «Ангелы Плющенко».

Спортсмены играли в теннис через сетку, установленную в центре ледовой арены.

Напомним, в сентябре 2023 года Самоделкина перешла под руководство Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как прыжки у неё не получались.

Напомним, Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское и планирует выступать за сборную этого государства.

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