Видео: Плющенко и Самоделкина играют в теннис на льду

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина и двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко сыграли в теннис на льду. Игра прошла на ледовой площадке Академии «Ангелы Плющенко».

Спортсмены играли в теннис через сетку, установленную в центре ледовой арены.

Напомним, в сентябре 2023 года Самоделкина перешла под руководство Евгения Плющенко. Перед сезоном-2022/2023 Самоделкина, славившаяся элементами ультра-си, перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но из-за пубертатного периода высоких результатов она не показала, так как прыжки у неё не получались.

Напомним, Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское и планирует выступать за сборную этого государства.