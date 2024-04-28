Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Думала, в 2018 году жесть. А жесть — она сейчас». Медведева — о допуске россиян на ОИ

«Думала, в 2018 году жесть. А жесть — она сейчас». Медведева — о допуске россиян на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева высказалась об условиях допуска российских спортсменов на ближайшие Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. По словам спортсменки, те, кто выступал на Играх 2018 года, были уверены, что их условия слишком жёсткие. Однако время показало, что по сравнению с теми критериями, которые декларирует Международный олимпийский комитет сейчас, в Пхёнчхане к россиянам относилась довольно нормально.

«Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть — она сейчас, оказывается. Когда я выступала в 2018 году, мы были командой «Олимпийские атлеты из России». Все всё понимали, но такого накалённого воздуха не было, как сейчас. Сейчас такая ситуация, что как команда существовать спортсмены не будут. Болеть или не болеть за тех, кто поедет — один вопрос. Смотреть — точно буду. Спорт — это моя жизнь. Как я могу не смотреть», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Материалы по теме
Медведева: в теннисе ОИ — не главный старт, хочется видеть там тех, кому это необходимо
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android