«Думала, в 2018 году жесть. А жесть — она сейчас». Медведева — о допуске россиян на ОИ

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева высказалась об условиях допуска российских спортсменов на ближайшие Игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. По словам спортсменки, те, кто выступал на Играх 2018 года, были уверены, что их условия слишком жёсткие. Однако время показало, что по сравнению с теми критериями, которые декларирует Международный олимпийский комитет сейчас, в Пхёнчхане к россиянам относилась довольно нормально.

«Мы думали, что у нас в 2018 году жесть, потом в 2020-м думали, что жесть. А жесть — она сейчас, оказывается. Когда я выступала в 2018 году, мы были командой «Олимпийские атлеты из России». Все всё понимали, но такого накалённого воздуха не было, как сейчас. Сейчас такая ситуация, что как команда существовать спортсмены не будут. Болеть или не болеть за тех, кто поедет — один вопрос. Смотреть — точно буду. Спорт — это моя жизнь. Как я могу не смотреть», — приводит слова Медведевой ТАСС.