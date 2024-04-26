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Авербух — о спавших штанах Туктамышевой: это костюм-трансформер! Чего вы придумываете?

Авербух — о спавших штанах Туктамышевой: это костюм-трансформер! Чего вы придумываете?
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Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух высказался о курьёзе с костюмом чемпионки мира и Европы 2015 года, серебряного призёра чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, когда Туктамышева выступала с показательным номером на шоу во Владивостоке, во время прыжка с неё слетели штаны. Позже Туктамышева сорвала часть костюма и продолжила прокат в шортах.

«Я сейчас увидел этот момент. Вы притянули опять несуществующие вещи. У неё был костюм-трансформер. Просто он расстегнулся раньше времени. Это костюм-трансформер! Чего вы придумываете?» — сказал Авербух в интервью на YouTube-канале «Каток».

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