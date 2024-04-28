Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Гущина рассказала, как стала лидером в группе после ухода Андрея Мозалёва

Фигуристка Гущина рассказала, как стала лидером в группе после ухода Андрея Мозалёва
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Гущина, чемпионка Санкт-Петербурга — 2024 ответила на вопрос о лидерстве в своей группе. Напомним, фигуристка занимается в Санкт-Петербурге со штабом Кирилла Давыденко, у которого раньше тренировался чемпион мира среди юниоров, участник Олимпийских игр в Пекине Андрей Мозалёв. В сезоне-2023/2024 спортсмен переехал в Москву и перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Как мне быть в статусе лидера после ухода Андрея Мозалёва? Я этого не ощущаю. У нас в принципе ничего не поменялось. Как работали, так и продолжаем работать. За мной уже начинают тянуться более младшие ребята? У нас в группе все примерно одного возраста: кто-то чуть младше, кто-то чуть старше. Все работаем, все друг друга подбадриваем на новые результаты. Поддерживаю ли общение с Андреем? Только когда на соревнованиях видимся, а так не списываемся», — приводит слова Гущиной «Спорт день за днём».

В сезоне-2023/2024 питерская фигуристка Ксения Гущина заняла девятое место на главных стартах — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших.

Материалы по теме
Ксения Гущина рассказала, возвращение кого из фигуристок ждёт в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android