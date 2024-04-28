Фигуристка Гущина рассказала, как стала лидером в группе после ухода Андрея Мозалёва

Российская фигуристка Ксения Гущина, чемпионка Санкт-Петербурга — 2024 ответила на вопрос о лидерстве в своей группе. Напомним, фигуристка занимается в Санкт-Петербурге со штабом Кирилла Давыденко, у которого раньше тренировался чемпион мира среди юниоров, участник Олимпийских игр в Пекине Андрей Мозалёв. В сезоне-2023/2024 спортсмен переехал в Москву и перешёл в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Как мне быть в статусе лидера после ухода Андрея Мозалёва? Я этого не ощущаю. У нас в принципе ничего не поменялось. Как работали, так и продолжаем работать. За мной уже начинают тянуться более младшие ребята? У нас в группе все примерно одного возраста: кто-то чуть младше, кто-то чуть старше. Все работаем, все друг друга подбадриваем на новые результаты. Поддерживаю ли общение с Андреем? Только когда на соревнованиях видимся, а так не списываемся», — приводит слова Гущиной «Спорт день за днём».

В сезоне-2023/2024 питерская фигуристка Ксения Гущина заняла девятое место на главных стартах — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших.