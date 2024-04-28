Мозер рассказала о возможности изменения формата «Битвы школ» из-за нехватки юношей

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер рассказала, что формат турнира «Битва школ» может быть изменён из-за нехватки юношей в командах.

«Мы дали возможность этим детям, которые попали в детскую сборную… Они катались на форуме, они принимали участие в телевизионном шоу «Моя Москва — моя Россия», там принимали участие школы, которые были победителями и призёрами. Мы непосредственно предложили принять участие в этом мероприятии, в этом шоу мы объединили все наши детские команды, балеты и школы.

У нас интересные планы по поводу развития детей, мы дадим им культурную, образовательную программу, чтобы дети могли в кисс-энд-край не только дакать и некать, а ещё и отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, через год вы увидите более подготовленных детей в этом вопросе. Мы задумываемся над тем, чтобы менять программу «Битвы школ». Одна из проблем, которая обсуждается, – нехватка мальчиков. Такая проблема, которая сейчас очень явно просматривается, очень многие команды выходят неполноценные, полноценные команды есть только в государственной школе МАФК и в ЦСКА. Они будут сейчас выступать. А в юношеских разрядах пытались какие-то способы найти, чтобы соревнования прошли успешно. Пока мы не можем сказать, на чём остановимся, в середине мая будем думать, как правильнее, что правильнее. Хотим внести изменения, потому что хотим более грамотно развивать детское фигурное катание», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.