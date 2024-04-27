Фото: Габриэла Пападакис приняла участие в эстафете олимпийского огня

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, выступающая в дуэте с Гийомом Сизероном, вчера, 27 апреля, приняла участие в эстафете олимпийского огня.

Фото: Из личного архива Пападакис

Фото: Из личного архива Пападакис

«Мечта. Спасибо всем, кто сделал это возможным», — написала Пападакис в своих социальных сетях.

Напомним, что 16 апреля, ровно за 100 дней до Олимпийских игр в Париже, в Древней Олимпии был зажён огонь будущих Игр. Через 10 дней факел прибыл в Афины, а вчера, 27 апреля, был передан оргкомитету Парижа-2024.

Габриэла Пападакис, которая является французской спортсменкой с греческими корнями, пронесла факел по историческому стадиону «Панатинаикос» в Афинах, где были проведены первые в современной истории Олимпийские игры.

Отметим, что Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.