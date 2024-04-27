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Евгений Семененко приступил к тренировкам после травмы

Евгений Семененко приступил к тренировкам после травмы
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко спустя несколько недель восстановления от травмы голеностопного сустава приступил к тренировкам. Напомним, травма Семененко была получена на тренировке во время попытки исполнения четверного акселя.

«Женя уже приступил к тренировкам, сейчас он с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — Прим. «Чемпионата») в Италии на сборах. Пока не в полную силу, но приступил, постепенно набирает форму. После Италии, как приедет в Петербург, уже будет работать на 100% возможностей», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Напомним, в этом сезоне Семененко выиграл все основные соревнования — чемпионат России и Спартакиаду сильнейших.

В апреле фигурист должен был выступить в нескольких шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», но в последний момент был исключён из списка участников из-за травмы.

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