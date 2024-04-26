«Весь мир с тобой!» Кагановская поздравила Валиеву с днём рождения

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, поздравила Камилу Валиеву с днём рождения.

«С днём рождения тебя, Камила! Никогда не устану говорить, как я тобой восхищаюсь! Неимоверно сильная, одарённая, искренняя, чуткая, просто прекрасная! Я поздравляю тебя с особенным для тебя днём.

Желаю, чтобы ты была счастлива всё сильнее и сильнее с каждым новым днём, чтобы в тебе всегда жили любовь, вера и надежда, исполнения всех твоих мечт, даже самых маленьких. И пусть тебя никогда не покидают мотивация и огонь в твоих красивых глазах! Весь мир с тобой!» — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Камиле Валиевой исполнилось 18 лет.