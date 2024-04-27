Ксения Гущина рассказала, возвращение кого из фигуристок ждёт в следующем сезоне

Российская фигуристка Ксения Гущина, чемпионка Санкт-Петербурга — 2024 ответила на вопрос о том, возвращение кого из фигуристок она ждёт в следующем сезоне.

«А если говорить в контексте всего фигурного катания, чего жду от следующего сезона? Может, возвращения Елизаветы Туктамышевой. Было бы безумно интересно снова с ней посоревноваться. Я люблю Лизу, то, как она катается, поэтому всегда будет интересно ждать ее на соревнованиях, если она решит вернуться», — приводит слова Гущиной «Спорт День за Днем».

Напомним, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в прошлом сезоне. 27-летняя российская спортсменка взяла паузу в карьере.

В сезоне 2023/24 питерская фигуристка Ксения Гущина заняла девятое место на главных стартах — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших.