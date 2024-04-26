«Это было прям «почему так дорого?» Медведева — о стоимости постановки программы у Бурн

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о стоимости постановки её программы у канадки Ше-Линн Бурн.

«Программа «Мемуары гейши» стоит $ 10 тыс. Плюс перелёт, плюс проживание, плюс аренда льда. Хочешь кататься, люби и саночки возить. Я ещё когда читала «да ей федерация всё оплачивает, мы знаем, что ей 6 миллионов в месяц выделяют»… И я сижу с этими $ 10 тыс. и так их отдаю (трясущимися руками).

В Канаде попроще чуть-чуть с ценами. В Америке цены взлетают по сравнению с Канадой. Мы туда приехали, ходим, смотрим цены. А мы забыли, что Ше-Линн Бурн была замужем за Николаем Морозовым. Надо было платить за лёд, а мы на льду откатались часов шесть. И нам, бам — $ 1,5 тыс. И мы стоим, достаём кошелёк, рядом стоит Ше-Линн, и мы такие: «Ужас (в оригинале использовано более грубое выражение — Прим. «Чемпионата»)». Отдаём деньги, и Ше-Линн такая: «Я оплачу, это всё на мне». Мы поняли, что она поняла по-русски, что именно мы обсуждаем. Это было прям «почему так дорого?», мы не привыкли так жить.

Это в очередной раз доказывает, что в Россию ты приезжаешь, и коньки тебе, и костюмы тебе, зарплату тебе, с тренером всего 30% от всех своих заслуг ты платишь. У нас абсолютно другие условия», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Каток».