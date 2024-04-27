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«Я никогда не чувствовала столько любви». Валиева — о поздравлениях с 18-летием

«Я никогда не чувствовала столько любви». Валиева — о поздравлениях с 18-летием
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Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих фанатов и подписчиков за поздравления с Днём Рождения. Напомним, вчера, 27 апреля, спортсменке исполнилось 18 лет.

«Спасибо всем огромное за такое невероятное количество поздравлений и самых искренних пожеланий в мой день рождения. Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки! Обнимаю всех вас», — написала Валиева в своих социальных сетях.

Отметим, что фигуристка прикрепила фотографии с большим количеством цветов и подарков, а также сопроводила русский текст переводами на английском и китайском языках.

Напомним, 29 января спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионатов Европы и России.

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