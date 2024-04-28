Мозер — о фигуристах, становящихся тренерами: наше дело будет продолжать жить

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер ответила, как она относится к тому, что многие фигуристы становятся тренерами.

«Я могу сказать, что это тенденция не сегодняшнего дня. Я как-то года два назад приехала на этап Кубка России в Казани, подошла к бортику, посмотрела направо, посмотрела налево. Справа стоял Траньков, слева стоял Безматерных. И я подумала: «Что я здесь делаю?» Уже другое поколение пошло, другие ребята. Спортсмены вернулись, и многие вернулись к бортику. В шоу, конечно, уходят, но очень многие стали заниматься тренерской деятельностью. Естественно, это приятно. Наше дело будет продолжать жить», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Судья Софья Киташева добавила: «И самое главное, что их очень интересует наше мнение. Они после прошлогодней «Битвы школ» и после нынешних этапов звонили, спрашивали: понравилась ли нам их работа, как мы её оцениваем. Разумеется, мы очень приветствуем, чтобы в фигурное катание приходили столь опытные, грамотные, знающие, прошедшие очень сложный, но в то же время очень нужный для тренера путь».