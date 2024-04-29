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«Изменилась?» Анна Щербакова показала новое фото в паспорте

«Изменилась?» Анна Щербакова показала новое фото в паспорте
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Российская фигуристка Анна Щербакова, олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, показала обновлённое фото паспорта РФ, который она получила по случаю 20-летия.

Спортсменка продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе. Щербакова не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/2024, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, Анна Щербакова из-за полученной травмы не выступала в конкурсе капитанов на Кубке Первого канала в 2024 году, а в марте отказалась от выступлений в шоу и перенесла операцию. Позже спортсменка сообщала, что процесс восстановления после медицинского вмешательства может быть небыстрым, но её выздоровление идёт по плану.

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