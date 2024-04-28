Мозер — о «Битве школ»: наверняка здесь есть дети, которые представят Россию на ОИ-2030

Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о турнире «Битва школ», который проходит в эти дни в Москве.

«Второй год проходит «Битва школ», формат у нас в целом не изменился. Улучшился контент, улучшилось качество, сейчас появилась конкуренция в каждой школе. Все очень хотят выступать, принимать участие в «Битве». Мы видим, как у детей появилось спортивное волнение: если в том году это был праздник, когда дети приходили, не понимали, что происходит, то в этом году они соревнуются с собой, с соперниками на катке. Мы видим, что качество улучшилось техническое, физическое, для нас это интересный показатель.

Я думаю, что того результата, о котором мы задумывались, когда придумывали этот турнир, мы достигаем. Есть прогресс, дети научились быть в команде, видно, как они переживают друг за друга. Они не только «я сам», «я индивидуально», они борются каждый за свою команду. Сейчас закончилась конкуренция в юношеских, впереди спортивные разряды начинаются, набор элементов намного серьёзнее. Ещё в том году мы объявляли, что наверняка у нас на катке соревнуются дети, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх в 2030 году. Через шесть лет они достигнут возрастных критериев, которые сейчас ISU поставил для спортсменов в фигурном катании. Смотрите, запоминайте, фотографируйте, берите интервью, общайтесь.

Здесь катаются уникальные дети, лучшие дети в Москве. Москва — сильнейший мегаполис в плане фигурного катания. Количество занимающихся у нас – 5 тысяч детей в Москве, количество школ… У нас очень много талантливых и организаторов, которые действительно создают современное фигурное катание», — передаёт слова Мозер корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.