«Я очень расстроена». Трусова разрыдалась на плече у Тутберидзе после провального проката

На чемпионате России — 2020 Саша вдрызг развалила программу и только чудом осталась в тройке. Как бы история не повторилась в Петербурге.

Александру Трусову не раз попрекали статусом вечно третьей. Но не всегда бронзовая медаль была для Сашей неудачей. На чемпионате России — 2020 само попадание на пьедестал стало для Русской ракеты благословением. Трусова вдрызг развалила произвольную программу и только чудом оказалась третьей. После провального проката фигуристка разрыдалась на плече Тутберидзе. На Сашу было очень больно смотреть. Из-за излишнего риска она едва не потеряла путёвку на главные старты.

К сожалению, урок из того провала Трусова не извлекла. Саша продолжает нагружать свои программы обилием четверных и не прислушивается к мнению тренеров, в чём сама откровенно и признаётся:

«Со мной очень тяжело, и я не умею балансировать. Я всегда стою на своём мнении и решаю, пытаюсь, по крайней мере, всё решать сама».

После таких слов перед чемпионатом России особенно тревожно за Русскую ракету. Как бы драма двухлетней давности не повторилась в Санкт-Петербурге.

Большие надежды

На чемпионате России в Красноярске Александра Трусова готовилась поразить всех суперсложным контентом: тройной аксель в короткой программе, пять четверных в произвольной. В случае успеха она бы стала не только чемпионкой России, но и настоящей героиней. Героиней она в итоге всё-таки стала, но совсем не в том значении, на которое рассчитывала. Вместо хэппи-энда — рыдания после произвольной. Откатай Туктамышева тогда без серьёзных срывов, и поездка на чемпионат Европы была бы под вопросом.

А ведь начинала Трусова те соревнования на высокой ноте. Она выступала под первым номером в короткой программе и сразу задала высокую планку всем остальным фигуристкам, набрав 76,46 балла. Для Саши, не отличающейся компонентностью, такой результат был очень хорошим. Тем более она получила его с лёгким для себя контентом. Татьяна Тарасова отметила даже, что Саша стала справляться с дорожкой шагов, которую не выкатывала в начале сезона, и улучшилась в презентации.

«Я бы сама никогда не убрала тройной аксель»

Но такого успешного выступления в короткой у Саши могло и не быть, если бы тренеры с трудом не отговорили её от тройного акселя. На утренней тренировке перед соревнованиями Трусова упала с него в прогоне. Было очевидно, что прыжок пока сырой, но сама фигуристка так не считала. Отказ от сложного элемента оставил у неё неприятный осадок.

«Неправда, что я всё утро падала с тройного акселя. У меня он получался, но отказались от него. Решили, что главное — отобраться на мир и Европу. В итоге в короткой решили не рисковать и сделать двойной. А так, я, конечно, буду делать аксель, стараться прыгать его. Это именно тренерское решение, а я бы сама никогда не убрала тройной аксель из короткой программы», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Тренеры понимали, что ошибка на трикселе может отбросить Александру на четвёртое место после Туктамышевой. Психологически это могло сильно ударить по Русской ракете. Одно дело догонять соперниц на международных стартах, и совсем другое — на отборочном турнире страны. А справляться с давлением, как оказалось на другой день, у Саши не очень получалось. «Чемпионка тренировок» в решающий момент рассыпалась под натиском своих же подруг по команде.

Драма несостоявшейся королевы

В произвольной программе Александре Трусовой не повезло ещё на стадии жеребьёвки: ей выпало выступать последней, после главных соперниц — Щербаковой и Косторной. Обе были очень хороши: Щербакова с тремя старшими квадами выдала прокат жизни, Косторная допустила мелкие помарки, но два тройных акселя и высокие компоненты по традиции обеспечили ей высокие баллы. Неудивительно, что Трусова дрогнула после таких выступлений. Идти на четыре четверных в состоянии сильнейшего нервного напряжения — заведомо плохая идея. Саша, как и Дейенерис из «Игры престолов», в образе которой она каталась, так и не стала «королевой».

Кажется, Трусова почувствовала себя обречённой, едва выйдя на лёд. Уверенности, что сможет откатать свой контент, у неё не было. Было желание не изменять своему курсу по максимальной сложности. Тутберидзе с Глейхенгаузом и Дудаковым нервно наблюдали за своей воспитанницей и, наверное, уже знали, чем закончится этот прокат. Верили в лучшее, но на одной вере успеха не достичь. И Саша подтвердила все их опасения: упала с четверных флипа и лутца, сделала бабочку на тулупе. После этого блестящее исполнение четверного тулупа в каскаде выглядело чудом, но поправить разыгравшуюся драму никак не могло.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Покинув лёд, фигуристка разрыдалась на плече у Тутберидзе. Хотя на самом деле ей повезло, что из её программы убрали четверной сальхов, который она стабильно роняла на всех последних стартах. Однако такого «облегчения» было недостаточно. Саша прыгала свои четверные словно наудачу: что-нибудь да сделает. Ну, и сделала один четверной тулуп. На остальные квады, да и весь прокат в целом было больно смотреть.

«Я очень расстроена, потому что и на тренировке я хорошо откаталась, и на разминке всё прыгала», — сказала Трусова после проката.

Баллы Саша всё же получила неплохие — 149,88 — сохранив третье место с солидным запасом. Но и её отставание от Щербаковой и Косторной было огромным. Стратегия штамповать четверные не работала.

История не должна повториться

Да, скорее всего, чистый прокат произвольной с двумя-тремя квадами не принёс бы Александре Трусовой победу на том чемпионате России. Хотя будь это лутц и флип, то поспорить за серебро она бы могла. К тому же выступление без срывов обеспечило бы ей более высокие компоненты. Но Саша стремилась показать почти весь набор своих четверных. Хотя он не нужен был ей, чтобы отобраться на главные старты.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге у Александры Трусовой будет более масштабная цель — обеспечить себе место в олимпийской сборной. Не время для упрямства и принятия самостоятельных решений. Конечно, мы помним, как Саша чисто откатала свою произвольную на контрольных прокатах с пятью квадами. Но также мы помним турнир в Норвуде, где она без ошибок исполнила лишь один четверной из пяти. И это было до её перерыва в тренировках из-за травмы.

Вряд ли Саша может адекватно оценить, какой контент станет для неё сейчас оптимальным. Она и раньше не могла, а теперь на кону — поездка на Олимпийские игры. Пора прислушаться к тренерам и довериться их решению. Чтобы слёз Красноярска не повторилось.