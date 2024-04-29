Даниелян — об итогах сезона: сомнительно, но не окей. Было достаточно проблем

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2020, 20-летний российский фигурист Артур Даниелян оценил свой сезон.

«Как бы вы оценил сезон? Сомнительно, но не окей. Были трудности, было достаточно проблем, которые нужно было долго решать. Я сейчас говорю о некоторых травмах.

И это не травма спины, не травма колена, как пишут. Это всё уже в прошлом. Колено у меня прооперировано в 2022 году. Это другая проблема, вылезла только в начале этого сезона. Но я рад, что именно на этом старте у меня получилось больше, чем на любом другом. Очень надеюсь, что к следующему сезону я подойду в еще большей готовности и с большей концентрацией, чтобы выдавать наиболее чистые прокаты.

Я искренне надеюсь, что белая полоса началась. И верю в это. Потому что вот эту медаль и медаль, которая была у меня на одном из этапов Кубка Санкт-Петербурга, хочется просто в рамочку поставить и на стену повесить. Это очень дорогие для меня медали, особенно эта. Потому что последний раз я стоял на пьедестале на чемпионате Европы.

Четыре года прошло, и это тяжело, когда ты столько времени находишься в каких-то личных проблемах. Лично я горжусь собой, что я смог, продолжаю бороться. Значит, я не бесхарактерный, у меня есть стержень. Хочу верить, что я сильный человек и что дальше буду становиться только лучше», — приводит слова фигуриста «Спорт День за Днём».

Отметим, ранее 20-летний спортсмен занял второе место на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.