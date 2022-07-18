Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Суперфинал!

Голосование за звание любимой фигуристки России, которое «Чемпионат» проводит совместно с телеграм-каналом «Ход коньком», близится к завершению. Алина Загитова и Анна Щербакова набрали больше всего голосов в своих полуфиналах и вышли в финал. Именно между двумя олимпийскими чемпионками и должна была развернуться битва в финале.

Финалистки голосования за звание «Самая любимая фигуристка России» Фото: «Чемпионат»

Однако изучение обратной связи и статистики голосования привело нас к решению расширить список финалисток, пропустив в финал девушек, занявших в своих полуфиналах вторые места — Евгению Медведеву и Александру Трусову. Теперь за звание любимой фигуристки России поборются четыре спортсменки, и кто из них выиграет — решать только вам.

Голосование в финале уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выбирайте, кто же наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России»: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева?



Ознакомиться с составом участниц спецпроекта можно ниже.

Финал: Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева

Алина Загитова: первая и пока единственная одиночница в истории России, завоевавшая все титулы в фигурном катании. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне. Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира — 2019, чемпионка Европы — 2018, победительница финала Гран-при — 2017, чемпионка России — 2018, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы — 2019, финала Гран-при — 2018 и чемпионата России — 2017. Чемпионка мира среди юниоров — 2017, победительница финала юниорского Гран-при сезона — 2017, чемпионка России среди юниоров — 2017. Обладательница исторической рекордной оценки (по старой системе судейства) в короткой программе — 82,92.

Анна Щербакова: первая среди женщин и вторая в мире исполнила два четверных лутца в одной программе. Первая фигуристка в истории, приземлившая два четверных флипа в одной программе. Первой среди женщин приземлила каскад четверной флип — тройной тулуп.



Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при — 2019, трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России — 2022. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

Александра Трусова: первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов. Попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа. Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков (четверной тулуп — тройной тулуп). Первой среди женщин приземлила каскад из четверного и тройного прыжков во второй половине программы. Первой среди женщин приземлила два каскада из четверного и тройного прыжков, один из которых исполнен во второй половине программы. Первой среди женщин прыгнула каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Первая одиночница в истории, которая исполнила два, три и четыре квада в одной программе. Первой среди женщин получила выше 100 баллов за технику в произвольной программе. Первая в истории исполнила пять четверных прыжков в одной программе (на Олимпиаде-2022 в Пекине).

Александра Трусова Фото: Getty Images

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при — 2019, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победительница и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при (2017, 2018), двукратная чемпионка России среди юниоров (2018, 2019). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 165 баллов в произвольной программе. Обновляла мировые рекорды четыре раза. Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за каскад (19,48 балла за четверной лутц — тройной тулуп). Обладательница мирового рекорда среди женщин по набранным баллам за сольный прыжок (четверной флип — 15,71).

Евгения Медведева: двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (в личных и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016). двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира — 2019, серебряный призёр чемпионата Европы — 2018, бронзовый призёр чемпионата России — 2015. Чемпионка мира среди юниоров 2015 года, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2014, победительница и бронзовый призёр финалов Гран-при среди юниоров (2013, 2014). Первая фигуристка в истории женского одиночного катания, которая набрала больше 80 баллов в короткой программе, больше 160 баллов в произвольной программе и больше 240 по сумме баллов. Обновляла мировые рекорды 11 раз. Обладательница исторических рекордных оценок (по старой системе судейства) в произвольной программе (160,46) и по сумме (241,31).

Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходит в три этапа: групповой раунд, полуфинал и финал. 16 фигуристок были поделены на четыре группы, из которых в следующую стадию прошли по две участницы. Из полуфинала, в котором было восемь спортсменок, разделённых на две группы, в финал вышли по две участницы. Из них читатели «Чемпионата» и выберут самую любимую фигуристку России.



Голосование в финале уже стартовало. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выберите свою любимую российскую фигуристку!