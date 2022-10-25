«Не могу уступать сердцу». Милохин жестоко подставил Медведеву в «Ледниковом периоде»

«Медвелохины» — всё? Даня шокировал поклонников своим заявлением об уходе с «Ледникового периода», прямо накануне съёмок уехав в Дубай.

Одна из самых ярких пар «Ледникового периода» перестала существовать прямо посреди сезона. Евгения Медведева и Даня Милохин успели сняться только в четырёх выпусках, но сегодня блогер выпустил видео, где рассказал о своём уходе:

«Я должен признаться, что, к сожалению, покидаю данное шоу, потому что я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла — для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте. Всех люблю — люблю Женю, люблю Авербуха, люблю всех участников. Никого не хотел подводить, но не могу уступать своему сердцу».

Как вообще блогер согласился на воссоединение с фигуристкой ради нового сезона? По словам Милохина, Илья Авербух уговорил его, пока они играли в приставку. Но, кажется, Даня не отнёсся к проекту со всей серьёзностью и подставил партнёршу вместе с продюсерами «Ледникового».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Вряд ли Женю до конца устроил результат прошлого сезона: они с Даней могли накатать и не на третье место, а добраться до победы. Приз зрительских симпатий – тоже хорошо, но всегда хочется победы. В нынешнем сезоне как раз можно было бы взять реванш: за прошлый год Женя и Даня смогли скататься, так что уже с первого выпуска показывали сложные элементы, высокие поддержки. На тренировке тиктокер даже сумел собрать одинарный риттбергер, так что можно было рассчитывать на какие-то серьёзные усложнения.

Милохин жестоко подставил Медведеву Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас Милохин находится в ОАЭ вместе со своими друзьями, скорее всего, он и не вспоминает о своём одинарном риттбергере. В аэропорт, по словам продюсеров, он уехал сразу после тренировки, на которой они с Медведевой отрабатывали номера для новых выпусков. А Женя же не по своей вине оказалась на грани выхода из проекта, в который вкладывала время, силы и здоровье.

«Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня и для Жени это является определённым шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнёра присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако Даня его совершил, он принял своё решение», – отметил в комментарии для РБК Илья Авербух.

Может ли уход Милохина с проекта быть постановочным? И что теперь делать Медведевой?

Звоночки о том, что Даня может покинуть проект, были и раньше. На предыдущих выступлениях тиктокер отмечал, что если вдруг захочет покинуть шоу, то сделает это, и Женя его поддержит.

Женя, кажется, не особо поддержала и отписалась от бывшего партнёра в соцсетях. Судя по тому, что со всех совместных фото пропали и отметки, даже добавила в чёрный список. Да и болельщики фигуристки совсем не в восторге от такого поворота событий:

Факт продуманного сценария исключать нельзя, однако вся ситуация больше смахивает на подставу со стороны Милохина. Даня – человек лёгкий на подъём и идущий за своими желаниями, это видно по его интервью. Перестал нравиться проект – значит, надо выйти из него как можно скорее, а о последствиях думать уже после.

Медведева, судя по соцсетям, сейчас набирается сил на природе. Продолжит ли она участие в проекте и в каком качестве, покажет время. В прошлом сезоне перед стартом партнёра лишилась Аделина Сотникова: Дава травмировал плечо и не смог участвовать в съёмках. Нового партнёра фигуристке не нашли, и она стала одной из судей.

Искать нового партнёра посреди сезона будет невероятно трудно: времени на то, чтобы ставить новичка на коньки, просто нет. Нужна либо звезда с каким-то опытом, либо кто-то из бывших участников «Ледникового», у кого получится внести в график ледовые тренировки и записи выпусков. Да и следующие съёмки в проекте назначены уже на 26 октября. Но Илья Авербух подчеркнул, что партнёра ищут, так что, может быть, Женя всё-таки сможет остаться в проекте в качестве участницы.