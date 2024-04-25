Сихарулидзе: запросы на смену спортивного гражданства есть, но не колоссальное количество

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в эфире шоу Максима Транькова «Произвольная программа» рассказал о количестве заявок на смену спортивного гражданства.

Траньков: Ещё одна животрепещущая тема — смена гражданства нашими спортсменами. Много заявок поступает?

Сихарулидзе: Ещё год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш российский спорт, мы подходили к этому более лояльно. Но сейчас я могу высказать только свою позицию — ведь очень важно понимать, что когда в федерацию фигурного катания обращаются по поводу смены гражданства, то решение принимает не президент федерации, не какой-либо другой человек, это решение принимает исполком федерации.

Часто ко мне обращаются, говорят: «Вот ты там не подписал кому-то смену гражданства». Я говорю: «Что значит — я не подписал? Голосовал исполком федерации, было принято такое решение».

Моя позиция на сегодня, в тех условиях, в которых мы живём: мне кажется, разумно — и эти случаи бывают, когда семья, родители, ребёнок действительно имеют паспорт другого государства, действительно переезжают жить, работать в какую-либо страну. В этом случае разумно говорить, что федерация фигурного катания или я лично готовы поддержать этого спортсмена при смене гражданства. Это достаточно понятно и объективно. Особенно если спортсмен не был членом сборной команды, не был лидером, в него не вкладывались колоссальные средства, энергия. Тогда почему нет?

Но когда обращаются спортсмены, ещё даже не имея никакого паспорта, просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях, мне кажется, это немного диковато. И я говорил о своей позиции, что на том самом исполкоме я буду голосовать против. Лично я. А как проголосует исполком — посмотрим.

Если говорить о количестве запросов на смену гражданства, то они есть, но это не колоссальное количество. Я очень рад, что наши лидеры об этом не думают, никогда с нами об этом не говорили. В основном это запросы от спортсменов очень среднего уровня, которые по каким-либо причинам считают, что так как русские сейчас не выступают, то он, перейдя в федерацию другой страны, станет мировым лидером. Во-первых, они очень ошибаются. Во-вторых, сама эта позиция мне не близка.