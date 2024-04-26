Железняков – об уходе из штаба Тутберидзе: был немного обижен, но моя вина в этом есть

Хореограф Алексей Железняков раскрыл подробности ухода из штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

– В каких вы отношениях находитесь со штабом Этери Георгиевны? Поддерживаете связь?

– У нас нейтральные отношения, мы не общаемся. У них своя жизнь, у меня тоже.

– Вы храните обиду?

– Нет, конечно, никаких обид. Поначалу было немного неприятно, но я понимаю, что отчасти сам виноват. Я начал очень много ездить по различным сборам и мастер-классам, а в штабе нужна системная работа. Так произошло, что на моё место пригласили другого специалиста. Я был немного обижен из-за этого, но потом понял, что всё к этому и шло. Естественно, моя вина в этом есть. Я уже давно отпустил эту ситуацию, обижаться не на что.

– Другого специалиста брали без вашего согласия?

– Да, получилось не очень красиво. Когда я был на одном из сборов, мне позвонил один из родителей и сказал, что вместо меня вести джаз пришёл другой педагог. Мне стало обидно, что молодые тренеры, относящиеся к штабу, не сказали мне ни слова об этом. Ситуация произошла за моей спиной. Могли бы позвонить и объяснить, почему было принято такое решение. Конечно, мне стало неприятно, что я узнал об этом от посторонних людей, учитывая, что я много лет работал в команде.