Медведева — о высказываниях Тарасовой: это маскот фигурного катания, может себе позволить

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о завершении карьеры 21-летней фигуристки Марии Талалайкиной. Ранее Тарасова заявила, что спортсменка могла и не объявлять об уходе из спорта, потому что её почти никто не помнит.

«Татьяна Анатольевна – это и есть Татьяна Анатольевна. Меня она очень много лет поддерживала, с того момента, как я вышла в 15 лет на международные [соревнования], вплоть до Олимпиады и после неё. Она всегда меня очень поддерживала. Она человек, один из немногих, кто реально может себе позволить прямо сказать, что она думает. И люди послушают и согласятся с этим. Потому что это такая огромная единица, которая как маскот фигурного катания. Люди говорят «фигурное катание», все такие: «А, Татьяна Анатольевна Тарасова!» Всё, вопрос закрыт. Она сказала, так и есть», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале «Каток».