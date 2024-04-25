«Рад видеть его в нашей команде». Даниелян — о переходе Ветлугина в группу Рукавицына

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2020, 20-летний российский фигурист Артур Даниелян высказался переходе Матвея Ветлугина в группу Евгения Рукавицына.

«Я Матвея очень давно знаю и очень хорошо с ним общаюсь, поэтому я только рад видеть его в нашей команде. Я тоже в какой-то момент переходил, поэтому понимаю, какие это для него ощущения. Надеюсь, ему комфортно с нами, и он спрогрессирует в положительную сторону», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, сегодня, 2 апреля, стало известно, что спортсмен ушёл из группы Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну. Напомним, сезон-2023/2024 сложился для Матвея Ветлугина неудачно. На чемпионате России 2024 года в Челябинске фигурист стал 14-м, на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске — 10-м.